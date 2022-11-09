После поражения в римском дерби Жозе Моуринью решил перетасовать состав и неожиданно выпустил в старте сразу двух резервистов, для которых эти появления с первых минут стали первыми в этом сезоне - Вольпато и Шомуродова. К сожалению для тифози "джаллоросси", Эльдор своим редким шансом не воспользовался: в первом тайме форвард сборной Узбекистана пробил в убойной ситуации прямо во вратаря.

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У Сассуоло самым активным стал полузащитник Давиде Фраттези, воспитанник и болельщик Ромы с детства. Он дважды был близок к взятию ворот, но в первом случае Рому спас Патрисиу, во втором – Фраттези немного подвела точность.

Не самую зрелищную встречу смогли освежить замены. Отличившийся за римлян Абрахам (он замкнул навес Манчини с правого фланга) появился на поле в середине второго тайма, а свежие краски в игру Сассуоло внёс появившийся на поле по ходу встречи Траоре.

Хозяева сравняли счёт благодаря умнице Лорьенте и позиционной ошибке Смоллинга. Крис сначала не выдержал офсайдную линию, а затем не смог помешать Пинамонти замкнуть прострел Лорьенте с левого фланга. Ранее Андреа забивал римлянам в составе Фрозиноне, Дженоа и Эмполи, и вот теперь сделал это в футболке Сассуоло. Злой гений Ромы, не иначе!

Команда Моуринью не сумела реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в римском дерби и прервала свою победную выездную серию из четырёх матчей.

Брезгует коротким розыгрышем от ворот и контрпрессингом: что не так с Моуринью?