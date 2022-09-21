Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук высказался перед поединком Лиги наций между Украиной и Шотландией.

Уже сегодня, 21 сентября, главная команда страны проведет перенесенный матч первого тура ЛН против британцев. Сергей Сидорчук с наитием подходит к поединку.

Ярмоленко похвалил Шотландию перед матчем Лиги наций и пообещал Украине повод для улыбки

В Instagram опытный полузащитник опубликовал сообщение с красивым месседжем. "Всегда с гордостью надевал цвета сборной. Смелость имеет цвет. Целых два", – написал Сергей.

Украина идет без проигрышей в Лиге наций 2022/23 (победа и ничья с Ирландией, победа над Арменией) и имеет хорошие шансы на повышение в классе.