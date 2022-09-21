Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук висловився перед поєдинком Ліги націй між Україною та Шотландією.

Вже сьогодні, 21 вересня, головна команда країни проведе перенесений матч першого туру ЛН проти британців. Сергій Сидорчук за натхненням підходить до поєдинку.

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В Instagram досвідчений півзахисник опублікував допис із красивим меседжем. "Завжди з гордістю вдягав кольори збірної. Сміливість має колір. Цілих два", – написав Сергій.

Наразі Україна йде без програшів у Лізі націй 2022/23 (перемога і нічия з Ірландією, звитяга над Вірменією) та має хороші шанси на підвищення у класі.

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