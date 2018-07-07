"Смалийчук, ты что, белены объелся?": Печерный – об изгнании голкипера Карпат, который поддерживает сборную России

Глава профсоюза футболистов Олег Печорный прокомментировал ситуацию изгнания голкипера Карпат Михаил Готра, который в соцсетях не скрывал, что болел за Россию в матче с Испанией.

"Идиотизм в украинском футболе продолжается. Отчислить из львовских «Карпат» молодого вратаря Мишу Готру – это полный пипец. Олег Смалийчук, ты что, белены объелся? Вроде был нормальным агентом и бац, с ума сошел. Олег, пойди к психиатру подлечись.

Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок

А где наше ФФУ, комитет этики и честной игры? Где профсоюз футбола Украины? Миша, мы готовы тебе помочь, обращайся", – написал Печерный в своем Фейсбук.

Напомним, Михаил Готра был изгнан из Карпат после того, как публично поддержал сборную России в матче против Испании, который хозяева ЧМ-2018 выиграли в серии пенальти. Олег Смалийчук заявил, что лично принимал это решение.