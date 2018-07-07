"Смалійчук, ти що, блекоти об'ївся?": Печорний – про вигнання голкіпера Карпат, який підтримує збірну Росії

Голова профспілки футболістів Олег Печорний прокоментував ситуацію щодо вигнання голкіпера Карпат Михайло Готри, який у соцмережах не приховував, що вболівав за Росію в матчі з Іспанією.

"Ідіотизм в українському футболі триває. Відрахувати з львівських Карпат молодого воротаря Михайла Готру – це повний пипець. Олег Смалійчук, ти що, блекоти об'ївся? Начебто був нормальним агентом і бац, з глузду з'їхав. Олег, піди до психіатра підлікуватися.

Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинок

А де наше ФФУ, комітет етики і чесної гри? Де профспілка футболу України? Михайло, ми готові тобі допомогти, звертайся", – написав Печорний у своєму Фейсбук.

Нагадаємо, Михайло Готра був вигнаний з Карпат після того, як публічно підтримав збірну Росії в матчі проти Іспанії, який господарі ЧС-2018 виграли в серії пенальті. Олег Смалійчук заявив, що особисто приймав це рішення.