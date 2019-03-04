Смалийчук останется вице-президентом Карпат, – СМИ

Сборная Украины — 16:59 606
-
Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19
-
Наші закордоном та трансферна зима: де шукати українських легіонерівМир — 16:10 429
-
"Смалійчук? Такі відео просто так не з’являються". Чому Карпати програли скандальне дербі, а Динамо знову без форвардаУкраина — 15:30 451
-
Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛУкраина — 14:25 33
-
Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікендуМир — 14:01 343