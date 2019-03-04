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Смалийчук останется вице-президентом Карпат, – СМИ

23:37 4 Читати українською
Смалийчук останется вице-президентом Карпат, – СМИ
Олег Смалийчук

Олег Смалийчук не покинет должность вице-президента Карпат.

35’ Ади Мегремич
 

Смалийчук попросил прощения у руководства Карпат за свой поступок. Почетный президент "львов" Петр Дыминский решил, что этого достаточно и оставил функционера в должности вице-президента клуба, сообщает телеканал "Футбол 1".

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Напомним, Олег Смалийчук заявил об уходе с должности вице-президента Карпат из-за скандального видео, официального заявления клуба по этой ситуации не было.

К слову, в 20 туре чемпионата Украины Карпаты принимали ФК Львов, гости победили с минимальным счетом – 1:0.

Теги
Карпаты - Львов Карпаты Карпаты Олег Смалийчук
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