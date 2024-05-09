Македонец почти не играл за киевлян в первой половине сезона, поэтому зимой попросился в аренду. Александр Шовковский не возражал, потому что не рассчитывал на игрока. В Шкендии, куда перешел Рамадани, хавбек очень быстро стал основным. За два тура до конца чемпионата Северной Македонии новая команда игрока Динамо идет на первом месте, а местная пресса называет Рамадани одним из главных творцов этого успеха.

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"Три победы подряд позволили подняться на первое место в турнирной таблице. Особая заслуга в этом принадлежит Решату Рамадани – опорному полузащитнику, который лучше всего справляется со своими задачами. Он является связующим звеном между защитой и средней линией, где Шкендия доминирует над всеми соперниками.

Отсутствие Рамадани было заметно в матче против Академии Пандева в первом тайме, когда соперник легко проникал в свободные зоны. С выходом Рамадани полузащита Шкендии приобрела нужную индивидуальность, а затем произошел камбэк. Команда, уступая счетом 0:2, выиграла 3:2. Эта победа дала дополнительную мотивацию и уверенность в себе. Рамадани снова с большой самоотдачей выполнял задачи, поставленные главным тренером, которому повезло иметь в команде такого футболиста", – пишет о Рамадани издание infosport.

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