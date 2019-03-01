Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат из-за скандального видео

Украина — 19:12 196
-
Карпаты подписали Ярослава Деду – он забивал топ-клубам в Юношеской лиге УЕФА
-
"Пятов багато помиляється, я розчарований". Турецький голкіпер шукає в Україні кадри для Бешикташа і називає найкращихИнтервью — 13:30 1102
-
Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка ИспанииИспания — 28 фев 176
-
Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клубаУкраина — 28 фев 1427
-
"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і БекхемОвертайм — 28 фев 1587