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Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат из-за скандального видео

20:14 461 Читати українською
Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат из-за скандального видео
Олег Смалийчук / ФК Карпаты

Олег Смалийчук заявил, что покидает пост вице-президента Карпат.

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК Карпаты.

"Сейчас – самая сбалансированная команда с моего прихода в Карпаты", – Смалийчук оценил трансферную кампанию клуба

Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни. Приходите на дерби, любите футбол. Встретимся на фан-секторе. Вперед, львы", – написал Смалийчук на своей странице в Фейсбуке.

К слову, недавно в сеть попало видео, где функционер вместе с фанатами Карпат грубо обругал ФК Львов. Напомним, Смалийчук стал вице-президентом Карпат 20 ноября 2017.

Теги
Карпаты Карпаты Главное Олег Смалийчук
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