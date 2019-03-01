Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат из-за скандального видео

Олег Смалийчук заявил, что покидает пост вице-президента Карпат.

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК Карпаты.

"Сейчас – самая сбалансированная команда с моего прихода в Карпаты", – Смалийчук оценил трансферную кампанию клуба

Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни. Приходите на дерби, любите футбол. Встретимся на фан-секторе. Вперед, львы", – написал Смалийчук на своей странице в Фейсбуке.

К слову, недавно в сеть попало видео, где функционер вместе с фанатами Карпат грубо обругал ФК Львов. Напомним, Смалийчук стал вице-президентом Карпат 20 ноября 2017.