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"Пидар*сы, ху*сосы": Смалийчук вместе с фанатами Карпат брутально обругал ФК Львов (18+)

15:18 362 Читати українською
"Пидар*сы, ху*сосы": Смалийчук вместе с фанатами Карпат брутально обругал ФК Львов (18+)
Смалийчук "зажег" с фанатами Карпат / фото: Tribuna

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук "зажег" в одном из львовских заведений.

В сеть попало видео, на котором полуголый вице-президент Карпат Олег Смалийчук в компании болельщиков "львов" исполняет нецензурную песню, которая адресована футбольному клубу Львов, сообщает Tribuna.

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К слову, эту кричалку болельщики Карпат выкрикивали во время матча 19-го тура УПЛ между Львовом и Черноморцем. Напомним, уже послезавтра, 3 марта состоится львовское дерби между Карпатами и Львовом. Поединок начнется в 17 часов на стадионе Украина.

Теги
Львов Львов Карпаты Карпаты Олег Смалийчук
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