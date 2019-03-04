Смалійчук залишиться віце-президентом Карпат, – ЗМІ

Олег Смалійчук не залишить посаду віце-президента Карпат.

Смалійчук попросив вибачення у керівництва Карпат за свій вчинок. Почесний президент "левів" Петро Димінський вирішив, що цього достатньо та залишив функціонера на посаді віце-президента клубу, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, Олег Смалійчук заявив про відхід з посади віце-президента Карпат через скандальне відео, офіційної заяви клубу щодо цієї ситуації не було.

До слова, у 20 турі чемпіонату України Карпати приймали ФК Львів, гості перемогли з мінімальним рахунком – 1:0.