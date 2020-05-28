toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба

09:14 9 Читати українською
"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба
Олег Смалийчук и Петр Дыминский / фото из соцсетей

Новый владелец львовского клуба понимает, что "зелено-белых" ожидают нелегкие времена, но не теряет оптимизма.

Как известно, 27 мая Олег Смалийчук стал владельцем Карпат, приобретя долю клуба, которая принадлежала Петру Дыминскому. Последний руководил Карпатами в течение почти 20 лет.

Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ

"В связи с последними новостями хотел бы внести некоторые комментарии:

1. Знаю, что у Петра Петровича были более выгодные финансовые предложения, но он принял именно мое, учитывая мою преданность Клубу. За это и за весь его период в Карпатах моя большая благодарность и уважение.

2. Я купил клуб, а не должность. К руководству и команде у меня есть такое же доверие, как и была при предыдущем владельце, поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.

3. Как вы все знаете, часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем пока в приоритете и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним.

4. Никаких популистских заявлений на счет еврокубков вы больше меня не услышите. Наоборот – нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения.

5. Хочу заверить всех болельщиков, Карпаты не умрут. Они будут жить. Этот бренд не угаснет никогда.

6. Всем хейтерам советую успокоиться, выдохнуть и не считать мои деньги, – на разные махинации, договорняки и работу с судьями я их точно тратить не буду. С остальным я справлюсь.

7. Отдельно выражаю уважение ультрас. Надеюсь на сотрудничество и поддержку. Вы и сердце этого клуба и его душа!" – написал Смалийчук в Facebook.

Напомним, после 23 туров УПЛ Карпаты занимают последнее место, отставая от спасительной зоны на 5 очков.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат

blog_ava
Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты
07:30
146
Теги
Карпаты Карпаты Петр Дыминский Олег Смалийчук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
4
час
:
37
мин
Колос
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук