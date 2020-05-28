"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба

Новый владелец львовского клуба понимает, что "зелено-белых" ожидают нелегкие времена, но не теряет оптимизма.

Как известно, 27 мая Олег Смалийчук стал владельцем Карпат, приобретя долю клуба, которая принадлежала Петру Дыминскому. Последний руководил Карпатами в течение почти 20 лет.

Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ

"В связи с последними новостями хотел бы внести некоторые комментарии:

1. Знаю, что у Петра Петровича были более выгодные финансовые предложения, но он принял именно мое, учитывая мою преданность Клубу. За это и за весь его период в Карпатах моя большая благодарность и уважение.

2. Я купил клуб, а не должность. К руководству и команде у меня есть такое же доверие, как и была при предыдущем владельце, поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.

3. Как вы все знаете, часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем пока в приоритете и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним.

4. Никаких популистских заявлений на счет еврокубков вы больше меня не услышите. Наоборот – нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения.

5. Хочу заверить всех болельщиков, Карпаты не умрут. Они будут жить. Этот бренд не угаснет никогда.

6. Всем хейтерам советую успокоиться, выдохнуть и не считать мои деньги, – на разные махинации, договорняки и работу с судьями я их точно тратить не буду. С остальным я справлюсь.

7. Отдельно выражаю уважение ультрас. Надеюсь на сотрудничество и поддержку. Вы и сердце этого клуба и его душа!" – написал Смалийчук в Facebook.

Напомним, после 23 туров УПЛ Карпаты занимают последнее место, отставая от спасительной зоны на 5 очков.

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