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Карпаты подтвердили смену владельца

15:59 121 Читати українською
Карпаты подтвердили смену владельца
Олег Смалийчук / Сайт Карпат

Карпаты сделали официальное заявление о переходе доли Петра Дыминского в собственность Олега Смалийчука.

Смалийчук стал новым бенефициаром (учредителем), говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Карпаты поблагодарили Петра Дыминского, который почти 20 лет поддерживал "львов". За это время команда подготовила немало игроков для сборных Украины различных возрастов, был реконструирован стадион Украина, также Карпаты впервые за много лет пробились в еврокубки (сезон 2010/11).

В свое время Смалийчук уже имел опыт работы в руководстве "зелено-белых". В течение 2017-2019 годов функционер занимал должность вице-президента львовского клуба.

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Олег Смалийчук Карпаты Карпаты Петр Дыминский
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