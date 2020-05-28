"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубу

Новий власник львівського клубу розуміє, що на "зелено-білих" очікують нелегкі часи, але не втрачає оптимізму.

Як відомо, 27 травня Олег Смалійчук став власником Карпат, придбавши частку клубу, яка належала Петру Димінському. Останній керував Карпатами протягом майже 20 років.

Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент, – ЗМІ

"У зв’язку з останніми новинами хотів би внести деякі коментарі:

1. Знаю, що у Петра Петровича були більш вигідні фінансові пропозиції, але він прийняв саме мою, зважаючи на мою відданість Клубу. За це і за весь його період в Карпатах моя велика подяка і повага.

2. Я купив клуб, а не посаду. До керівництва і команди в мене є така сама довіра, як і була при попередньому власнику, тому до кінця сезону я не збираюсь втручатись в управління клубом і щиро надіюсь, що керівництво виконає всі взяті на себе зобов’язання перед початком сезону.

3. Як ви всі знаєте, частина клубу мені не належить, тому зустріч зі співвласником наразі в приоритеті і всі подальші коментарі я буду давати тільки після зустрічі з ним.

4. Ніяких популістичних заяв на рахунок єврокубків ви більше від мене не почуєте. Навпаки – нас всіх очікують непрості реформи і непопулярні рішення.

5. Хочу запевнити усіх вболівальників, що Карпати не вмруть. Вони житимуть. Цей бренд не згасне ніколи.

6. Всім хейтерам раджу заспокоїтись, видихнути і не рахувати мої фінанси, – на різні махінації, договірняки і роботу з суддями я їх точно тратити не буду. З рештою я впораюсь.

7. Окремо висловлюю повагу ультрас. Сподіваюсь на співпрацю і підтримку. Ви і серце цього клубу і його душа!" – написав Смалійчук у Facebook.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Карпати посідають останнє місце, відстаючи від рятівної зони на 5 очок.

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