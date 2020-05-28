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Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ

08:24 116 Читати українською
Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ
Петр Дыминский в Карпатах / ФК Карпаты

Оказывается, кроме Олега Смалийчука, который стал новым владельцем "зелено-белых", в приобретении львовского клуба были заинтересованы и другие инвесторы.

Как известно, 27 мая Петр Дыминский, который был почетным президентом Карпат в течение почти 20 лет, продал свою долю клуба Олегу Смалийчуку. Последний был вице-президентом "зелено-белых" с 2017-го по 2019 год.

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Впрочем, 65-летний Дыминский вел переговоры о продаже клуба и с другими потенциальными инвесторами. 26 мая, буквально за день до сделки со Смалийчуком, уж бывший владелец Карпат отказался от заключения договора с другим покупателем. Документы уже были готовы, переговоры продолжались успешно, но в последний момент Дыминский передумал. Об этом сообщили в эфире программы Футбол NEWS на телеканале "Футбол 1".

Кроме того, отмечается, что Смалийчук сейчас находится за пределами Львова. В ближайшее время он не планирует управлять клубом, а приступит к исполнению своих обязанностей уже с нового сезона. Заметим, что сейчас Карпаты занимают последнее место в УПЛ и являются главным кандидатом на вылет. "Зелено-белые" отстают от Олимпика на 5 пунктов.

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Карпаты Карпаты Петр Дыминский Олег Смалийчук Главное
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