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Смалийчук и Карпаты получили от УПЛ отказ: клуб опоздал с подачей заявки

16:33 84 Читати українською
Смалийчук и Карпаты получили от УПЛ отказ: клуб опоздал с подачей заявки
Олег Смалийчук / ФК Карпаты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что Карпаты с опозданием подали заявку о регистрации Олега Смалийчука кандидатом в президенты Премьер-лиги.

Напомним, сегодня Карпаты официально сообщили о выдвижении кандидатуры Олега Смалийчука на пост главы УПЛ. Бывший вице-президент "зелено-белых" должен был стать вторым официально зарегистрированным кандидатом после Александра Шевченко, которого ранее выдвинули Львов и Десна.

Впрочем, Премьер-лига не может принять заявку Карпат по кандидатуре Смалийчука в связи с истечением регламентированного срока. Об этом рассказал Евгений Дикий – исполнительный директор УПЛ.

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"Согласно требованиям нашего устава, за 10 дней до даты проведения выборов, которые у нас запланированы на 27 апреля, заканчивается срок подачи заявок. То есть, все клубы и желающие участники УПЛ должны были выдвинуть свои кандидатуры до пятницы (17 апреля – прим.).

Таким образом, у нас есть нарушение подачи такой заявки. Мы ее получили только сегодня, мы не можем ее принять к рассмотрению. Это будет нарушением нашего устава. Официально в установленный срок нам подали только одну заявку – это Александр Шевченко", – рассказал Дикий в эфире "Футбол News".

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Теги
выборы президента УПЛ Евгений Дикий УПЛ Главное Олег Смалийчук Карпаты Карпаты
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