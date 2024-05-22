Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил признание за результаты его команды.

"Горожане" по итогам сезона завоевали титул чемпиона Англии, который стал для них четвертым подряд. Неудивительно, что Пепа Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ кампании-2023/24.

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Главный тренер Манчестер Сити выиграл эту награду в пятый раз, он также получал ее в четырех из пяти своих предыдущих чемпионских кампаний – в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.

Только сэр Алекс Фергюсон завоевал больше таких наград – бывшего тренера Манчестер Юнайтед признавали лучшим тренером в 11 сезонах АПЛ.

К слову, на награду также претендовали: Унаи Эмери (Астон Вилла), Микель Артета (Арсенал), Андони Ираола (Борнмут), Юрген Клопп (Ливерпуль).

Манчестер Сити может пополнить свою коллекцию трофеев. Команда Гвардиолы сыграет в финале Кубка Англии с Манчестер Юнайтед. Этот и матч запланирован на 25 мая.

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