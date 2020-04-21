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Выборы президента УПЛ: срок подачи заявок истек – официально зарегистрирован только один кандидат

09:12 100 Читати українською
Выборы президента УПЛ: срок подачи заявок истек – официально зарегистрирован только один кандидат
Томас Гримм покинул пост главы УПЛ / фото из открытых источников

Александр Шевченко является единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы Украинской Премьер-лиги.

В пятницу, 17 апреля, официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ. Единственным официально зарегистрированным кандидатом является Александр Яковлевич Шевченко – бывший вице-президент Руха, который сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области. Его кандидатуру выдвинули два клуба – Львов и Десна. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter.

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Правда, журналист подчеркнул, что существует вариант с продлением срока регистрации – это может случиться при условии, если перенесут выборы, которые сейчас запланированы на 27 апреля.

Напомним, ранее о своем желании баллотироваться на пост главы УПЛ заявляли Олег Смалийчук (футбольный агент и бывший вице-президент Карпат), Михаил Метревели (эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3") и журналист Олег Ящук. Томас Гримм, срок полномочий которого истек в начале апреля, не выдвигал свою кандидатуру.

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Теги
выборы президента УПЛ Михаил Метревели Олег Ящук (журналист) УПЛ Олег Смалийчук Игорь Бурбас Львов Львов Александр Шевченко Десна Десна
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