Выборы президента УПЛ: срок подачи заявок истек – официально зарегистрирован только один кандидат

Александр Шевченко является единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы Украинской Премьер-лиги.

В пятницу, 17 апреля, официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ. Единственным официально зарегистрированным кандидатом является Александр Яковлевич Шевченко – бывший вице-президент Руха, который сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области. Его кандидатуру выдвинули два клуба – Львов и Десна. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter.

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Правда, журналист подчеркнул, что существует вариант с продлением срока регистрации – это может случиться при условии, если перенесут выборы, которые сейчас запланированы на 27 апреля.

Напомним, ранее о своем желании баллотироваться на пост главы УПЛ заявляли Олег Смалийчук (футбольный агент и бывший вице-президент Карпат), Михаил Метревели (эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3") и журналист Олег Ящук. Томас Гримм, срок полномочий которого истек в начале апреля, не выдвигал свою кандидатуру.

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