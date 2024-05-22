Заря хочет "выжать" как можно большую сумму за своего ключевого игрока Арсения Батагова.

АЗ Алкмаар вернулся к идее подписания 22-летнего защитника, утверждает Sport-express.ua.

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Нидерландцы перебили ставки украинских команд, предложив 2 млн евро. Впрочем, Заря хочет выручить за Батагова минимум 2,5 млн. Защитник с молодежной сборной Украины доходил до полуфинала Евро-2023. Ближайшим летом Батагов должен выступить и на футбольном турнире Олимпиады.

По данным Transfermarkt, контракт защитника с Зарей действует еще год, а цена составляет как раз 2 млн евро. АЗ финишировал на четвертой строчке чемпионата Нидерландов, гарантировав себе Лигу Европы.

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