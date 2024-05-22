"У Лунина были не очень удачные матчи": легенда Реала "отвернулся" от украинца перед финалом ЛЧ
Бывший капитан Реала Икер Касильяс уже не хочет доверять Андрею Лунину финал Лиги чемпионов против Боруссии Д.
"Это лишь мое личное мнение, потому что я не тренер, но Куртуа – номер один. Он был им в прошлом году, в этом году также восстанавливается. Я думаю, что он очень хорошо возвращается. Я понимаю Лунина, который тоже играет и имеет замечательный сезон. Это способствовало выходу Реала в финал ЛЧ, но решение принимает тренер.
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Я рад, что Куртуа вернулся на великолепный уровень, и я рад, что Лунин показал, что ему также можно доверять. Анчелотти имеет выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды. Лунин играл и показал, что имеет класс, может конкурировать с таким опытным голкипером, как Кепа.
Анчелотти решил, что больше играть будет Лунин. Он провел несколько важных матчей, но были и не очень удачные. Он продолжал расти. Лунин еще молод, а конкурировать с номером один очень сложно", – цитирует Касильяса Mundo Deportivo.
Добавим, что ранее легенда Реала советовал Анчелотти доверить финал ЛЧ Лунину, но теперь изменил свое мнение в пользу Куртуа. Результаты в чемпионате добавляют уверенности бельгийцу. Куртуа вернулся тремя "клиншитами" подряд, а Лунин пропустил 4 мяча от Вильярреала. Впереди еще последний тур Ла Лиги против Бетиса (25 мая), после которого финал ЛЧ с Боруссией на Уэмбли (1 июня).
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