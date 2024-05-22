"Это лишь мое личное мнение, потому что я не тренер, но Куртуа – номер один. Он был им в прошлом году, в этом году также восстанавливается. Я думаю, что он очень хорошо возвращается. Я понимаю Лунина, который тоже играет и имеет замечательный сезон. Это способствовало выходу Реала в финал ЛЧ, но решение принимает тренер.

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Я рад, что Куртуа вернулся на великолепный уровень, и я рад, что Лунин показал, что ему также можно доверять. Анчелотти имеет выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды. Лунин играл и показал, что имеет класс, может конкурировать с таким опытным голкипером, как Кепа.

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Анчелотти решил, что больше играть будет Лунин. Он провел несколько важных матчей, но были и не очень удачные. Он продолжал расти. Лунин еще молод, а конкурировать с номером один очень сложно", – цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

Добавим, что ранее легенда Реала советовал Анчелотти доверить финал ЛЧ Лунину, но теперь изменил свое мнение в пользу Куртуа. Результаты в чемпионате добавляют уверенности бельгийцу. Куртуа вернулся тремя "клиншитами" подряд, а Лунин пропустил 4 мяча от Вильярреала. Впереди еще последний тур Ла Лиги против Бетиса (25 мая), после которого финал ЛЧ с Боруссией на Уэмбли (1 июня).

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