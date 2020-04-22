Карпаты выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ

Бывший вице-президент львовского клуба Олег Смалийчук готовится возглавить украинский футбол.

Руководство Карпат выдвинуло на пост президента украинской Премьер-лиги своего кандидата, сообщает официальный сайт львовской команды.

Выборы президента УПЛ: срок подачи заявок истек – официально зарегистрирован только один кандидат

"Зелено-белые", как один из основателей УПЛ, предложили на место главы украинского футбола Смалийчука Олега Петровича. Соответствующее официальное письмо уже было отправлено в адрес Дирекции Премьер-лиги.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Томас Гримм, срок полномочий которого завершился в начале апреля, не выдвигал свою кандидатуру. Выборы запланированы на 27 апреля.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат