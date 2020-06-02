Смалийчук активно ищет варианты как можно быстрее вернуться во Львов, быть с Карпатами, – Ящишин

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал о ситуации в клубе из-за вынужденного двухнедельного карантина.

"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации – заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую ​​проблему, я лично верю в то, что мы победим. Наши работники, которых вирус обошел стороной, уже предложили свою помощь и поддержку инфицированным – купить продукты или вещи первой необходимости, помочь материально.

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Мэр Львова Андрей Садовый пообещал свою поддержку, помощь и содействие "в любое время дня и ночи". Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины – все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен.

Конечно, не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец Карпат Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку.

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За более чем 50-летнюю историю Карпаты переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба.Но я верю, что совместными усилиями вирус будет преодолен, и мы снова соберемся на наших рабочих местах – на футбольных полях, за офисными столами или за водительским рулем. Карпаты будут жить – именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", – наводить слова Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя.

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