Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Руководство "зелено-белых" констатировало серьезную вспышку COVID-19 в клубе и призвало не останавливать чемпионат Украины.

"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

Карпаты прояснили ситуацию по соблюдению медицинского протокола при тестировании игроков на коронавирус

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская ассоциация футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки.

Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины – максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", – говорится в заявлении Карпат на официальном сайте клуба.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя.

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