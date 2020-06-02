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УПЛ вынесла официальное решение насчет предстоящих матчей Карпат

19:30 147 Читати українською
УПЛ вынесла официальное решение насчет предстоящих матчей Карпат
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты не смогут провести поединки 25-го и 26-го туров из-за вспышки коронавируса внутри клуба.

 

Матчи 25-го тура Ворскла – Карпаты и 26-го Карпаты – СК Днепр-1 по решению Дирекции УПЛ не состоятся, сообщает официальный сайт учреждения.

Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Причиной стало повторное тестирование на наличие коронавируса, которое выявило положительные результаты в 25-ти игроков и персонала Карпат.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя.

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Карпаты Карпаты коронавирус Ворскла - Карпаты СК Днепр-1 - Карпаты
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