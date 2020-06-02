Смалійчук активно шукає варіанти якнайшвидше повернутися до Львова, бути з Карпатами, – Ящишин

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про ситуацію в клубі через вимушений двотижневий карантин.

"Наш клуб опинився у вкрай складній ситуації – захворіло багато наших гравців та працівників. Ми усі змушені піти на самоізоляцію та оголосити двотижневий карантин. Попри таку проблему я особисто вірю в те, що ми переможемо. Наші працівники, яких вірус оминув стороною, уже запропонували свою допомогу та підтримку інфікованим – купити продукти чи речі першої необхідності, допомогти матеріально.

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Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв свою підтримку, допомогу та сприяння "у будь-який час дня і ночі". Я отримав величезну кількість дзвінків та повідомлень від футбольних людей України – усі вони підбадьорували та переконували, що спільними зусиллями вірус буде подоланий.

Ясна річ, не міг залишитися осторонь нашої проблеми і новий власник Карпат Олег Смалійчук. Зараз він активно шукає варіанти аби якомога швидше потрапити до Львова і бути разом зі своїм клубом. Ніхто з інфікованих не залишиться без допомоги, усі отримають підтримку.

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За понад 50-річну історію Карпати переживали складні часи. Напевно, зараз один із найважчих періодів нашого клубу. Але я вірю, що спільними зусиллями вірус буде подоланий і ми знову зберемося на наших робочих місцях – на футбольних полях, за офісними столами чи за водійським кермом. Карпати будуть жити – саме завдяки вам, тим, хто цього хоче", – наводить слова Ящишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя.

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