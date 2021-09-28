В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялось слушание по апелляции президента ФК Агробизнес Олега Собуцкого, сообщает Meta-ratings.

УАФ готовит изменения в регламент Кубка Украины – вдохновил неприятный опыт Агробизнеса

Отмечается, что, кроме непосредственно Собуцкого, в слушании участвовали Юрий Иванов – главный арбитр матча против Миная, и делегат УАФ Орест Шмигельский. Заседание длилось 11 часов, представители суда заслушали все заинтересованные стороны. Однако решение можно ожидать минимум через месяц.

Напомним, что КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал Олега Собуцкого за применение физической силы в июле 2020 году к арбитру Юрию Иванову, который обслуживал поединок Агробизнеса с Mинаем. Кроме того, клуб был оштрафован на 500 000 гривен. Апелляционный Комитет УАФ оставил этот вердикт без изменений, после чего Олег Собуцкий принял решение обжаловать это решение в Швейцарии.

"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі