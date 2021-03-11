Президент Агробізнеса Олег Собуцький не хоче миритися з жорстким покаранням від КДК УАФ.

Функціонер подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS), повідомляє Meta-ratings.

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КДК УАФ у липні минулого року довічно відсторонив Собуцького від футбольної діяльності. Президент Агробізнеса нібито брав участь у побитті арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги проти Миная. До слова, саме цей рефері судив нещодавній матч Олімпік – Шахтар (0:1), після якого президент господарів Владислав Гельзін видав гнівну тираду.

Додамо, що Агробізнес є одним з відкриттів поточного сезону. Команда Олександра Чижевського лідирує у Першій лізі, а також сенсаційно вибила Шахтар на стадії 1/4 Кубка України.

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