Собуцький подав апеляцію в CAS на своє пожиттєве відсторонення від футболу
Президент Агробізнеса Олег Собуцький не хоче миритися з жорстким покаранням від КДК УАФ.
Функціонер подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS), повідомляє Meta-ratings.
Революція Гельзіна неможлива: Лучі наголосив на правилах організації арбітражу
КДК УАФ у липні минулого року довічно відсторонив Собуцького від футбольної діяльності. Президент Агробізнеса нібито брав участь у побитті арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги проти Миная. До слова, саме цей рефері судив нещодавній матч Олімпік – Шахтар (0:1), після якого президент господарів Владислав Гельзін видав гнівну тираду.
Додамо, що Агробізнес є одним з відкриттів поточного сезону. Команда Олександра Чижевського лідирує у Першій лізі, а також сенсаційно вибила Шахтар на стадії 1/4 Кубка України.
"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі