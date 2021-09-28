У Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS) відбулися слухання щодо апеляції президента ФК Агробізнес Олега Собуцького, повідомляє Meta-ratings.

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Зазначається, що, крім безпосередньо Собуцького, в слуханнях брали участь Юрій Іванов – головний арбітр матчу проти Миная, і делегат УАФ Орест Шмигельський. Засідання тривало 11 годин, представники Суду заслухали всі зацікавлені сторони. Однак рішення можна очікувати щонайменше через місяць.

Нагадаємо, що КДК УАФ довічно дискваліфікував Олега Собуцького за застосування фізичної сили в липні 2020 року до арбітра Юрія Іванова, який обслуговував поєдинок Агробізнеса з Mинаєм. Крім того, клуб був оштрафований на 500 тисяч гривень. Апеляційний Комітет УАФ залишив цей вердикт без змін, після чого Олег Собуцький вирішив рішення оскаржити це рішення у Швейцарії.

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