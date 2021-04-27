"Была встреча в УАФ, я разговаривал с президентом. Он отнесся с пониманием, были сразу разговоры с юридическим департаментом, чтобы внесли этот вопрос на рассмотрение.

"Думал, что там был пенальти, даже не спорил": капитан Агробизнеса удивлен решением судьи в матче против Динамо

Если дальше будут выходить команды Первой лиги, при подходе грандов УПЛ карточки имеют аннулироваться (у команды Первой лиги – прим.)", – отметил Собуцкий в программе Великий футбол.

Напомним, что Агробизнес серьезно пострадал перед матчем с Динамо в полуфинале Кубка Украины – команда потеряла до пяти основных игрока из-за перебора желтых карточек.

Агробизнес – Динамо: Луческу в ударе, игроки сборной феерят, а судейство и регламент портят полуфинал Кубка Украины