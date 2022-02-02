"Поддерживать Атлетико Паранаэнсе – это любовь, которую я получил от своей семьи. Мой брат и два двоюродных брата играли за молодежные команды Атлетико. Я ходил на матчи, чтобы посмотреть, как они играют. А играть за Атлетико дома считалось семейной мечтой.

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Это также одна из причин, почему я очень счастлив быть сегодня здесь, в Атлетико. Теперь я могу сказать, что все мечты, которые я имел в детстве, сбываются. Я счастлив быть частью этого замечательного проекта Атлетико Паранаэнсе. И я надеюсь сделать много хорошего для этого клуба. Я надеюсь, что моя семья будет гордиться мной, и я знаю, что они поддержат меня, ведь болеют за этот клуб в течение многих лет.

Считаю, что сегодня у меня больше нет фиксированной позиции. Мне больше нравится играть справа, где я всегда играл. Но были сезоны в Шахтере, например, когда я выходил чуть ниже. В сборной Украины я больше играл слева.

Мне очень нравится вспоминать то, что однажды сказал мне тренер Андрей Шевченко. Он сказал мне, что когда у игрока есть качество, то у него нет позиции. Он просто должен быть в команде, возможно, слева, возможно, справа. Эти слова сильно зацепили меня и помогли развиваться в моей карьере. Поэтому я всегда готов выходить на той позиции, где я буду полезен команде", – заявил Марлос в комментарии пресс-службе Атлетико Паранаэнсе.

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