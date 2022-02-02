"Підтримувати Атлетіко Паранаенсе – це любов, яку я отримав від своєї сім'ї. Мій брат і два двоюрідні брати грали за молодіжні команди Атлетіко. Я ходив на матчі, щоб подивитись, як вони грають. А грати за Атлетіко вдома вважалося сімейною мрією.

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Це також одна з причин, чому я дуже щасливий бути сьогодні тут, в Атлетіко. Тепер я можу сказати, що всі мрії, які я мав у дитинстві, здійснюються. Я щасливий бути частиною цього чудового проекту Атлетіко Паранаенсе. І я сподіваюся зробити багато хорошого для цього клубу. Я сподіваюся, що моя сім'я буде пишатися мною, і я знаю, що вони підтримають мене, адже вболівають за цей клуб протягом багатьох років.

Вважаю, що сьогодні я більше не маю фіксованої позиції. Мені більше подобається грати праворуч, де я завжди грав. Але були сезони у Шахтарі, наприклад, коли я виходив трохи нижче. У збірній України я більше грав ліворуч.

Мені дуже подобається згадувати те, що одного разу сказав мені тренер Андрій Шевченко. Він сказав мені, що коли гравець має якість, то у нього немає позиції. Він просто має бути в команді – можливо, ліворуч, можливо, праворуч. Ці слова сильно зачепили мене і допомогли розвиватися у моїй кар'єрі. Тому я завжди готовий виходити на тій позиції, де буду корисний команді", – заявив Марлос у коментарі прес-службі Атлетіко Паранаенсе.

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