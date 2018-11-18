Слободян: Нужно сделать Оболонь-Бровар эффективной структурой

Президент Оболонь-Бровар Александр Слободян рассказал об амбициях киевской команды.

"В своей деятельности футбольный клуб Оболонь-Бровар опирается на деятельность акционерного общества Оболонь. К сожалению, в сегодняшних реалиях, когда нужно конкурировать на рынке с крупными международными компаниями, справляться с налоговой нагрузкой государства, помогать клубу больше, чем это сейчас очень непросто. Поэтому нам нужно сделать Оболонь-Бровар эффективной структурой.

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Нужно, чтобы клуб находил качественных рекламодателей и спонсоров. Необходимо воспитывать качественных футболистов, чтобы была возможность качественно проявлять себя на футбольном рынке, желательно иностранном. На это должна быть нацелена деятельность. Тогда клуб будет сам зарабатывать больше чем это было до этого. И именно над моделью развития клуба и работает вице-президент Сергей Ващук. Его деятельность призвана вернуть киевскую публику на трибуны нашего прекрасного стадиона. А комфортность пребывания на арене должна улучшаться постоянно: зрители должны чувствовать защищенность, доступность, приобрести атрибутику, напитки и пищу без очередей.

Кроме того, должна вестись постоянная работа с верными болельщиками, открываться фан-клубы: и не только в столице, но и в городах, где сосредоточены производственные активы корпорации Оболонь, в первую очередь", – цитирует Слободяна официальный сайт Оболонь-Бровар.

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