Слободян: Потрібно зробити Оболонь-Бровар ефективною структурою

Президент Оболонь-Бровар Олександр Слободян розповів про амбіції київської команди.

"В своїй діяльності футбольний клуб Оболонь-Бровар опирається на діяльність Акціонерного товариства Оболонь. На жаль, у сьогоднішніх реаліях, коли потрібно конкурувати на ринку з великими міжнародними компаніями, справлятися з податковим навантаженням держави, допомагати клубу більше, ніж це є зараз, дуже непросто. Тому нам потрібно зробити Оболонь-Бровар ефективною структурою.

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Потрібно, щоб клуб знаходив якісних рекламодавців і спонсорів. Необхідно виховувати якісних футболістів, щоб була можливість якісно проявляти себе на футбольному ринку, бажано іноземному. На це має бути націлена діяльність. Тоді клуб буде сам заробляти більше ніж це було до цього. І саме над моделлю розвитку клубу і працює віце-президент Сергій Ващук. Його діяльність покликана повернути київську публіку на трибуни нашого прекрасного стадіону. А комфортність перебування на арені має покращуватися постійно: глядачі повинні відчувати захищеність, доступність, придбати атрибутику, напої і їжу без черг.

Крім того, повинна вестися постійна робота з вірними вболівальниками, відкриватися фан-клуби: і не лише у столиці, а й у містах, де зосереджені виробничі активи корпорації Оболонь, в першу чергу", – цитує Слободяна офіційний сайт Оболонь-Бровар.

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