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Первая лига: Колос и Оболонь-Бровар одержали победы и приблизились к третьему месту

16:06 47 Читати українською
Первая лига: Колос и Оболонь-Бровар одержали победы и приблизились к третьему месту
ФК Колос

Состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Колосс на выезде благодаря голу Лысенко на 12-й минуте матча обыграл Ингулец.

Оболонь-Бровар на своем поле также минимально одолел Горняк-Спорт. Победу своей команде принес Безуглый.

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Колос и Оболонь-Бровар после этого тура на расстояние в 4 очка приблизились к Волыни, которая занимает 3 место в турнирной таблице Первой лиги. Ингулец находится на 7 месте, а Горняк-Спорт – на 12.

Первая лига, 17 тур

Ингулец – Колос – 0:1

Гол: Лысенко, 12

Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Безуглый, 45+1

Первая лига18 турИнгулец (Петрово)

Ингулец - Колос: Воскресенье 18 ноября 2018

Ингулец
Матч окончен
0 : 1
Колос
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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Горняк-Спорт Горняк-Спорт Колос Колос Ингулец - Колос Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт
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