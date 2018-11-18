Первая лига: Колос и Оболонь-Бровар одержали победы и приблизились к третьему месту

Состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Колосс на выезде благодаря голу Лысенко на 12-й минуте матча обыграл Ингулец.

Оболонь-Бровар на своем поле также минимально одолел Горняк-Спорт. Победу своей команде принес Безуглый.

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Колос и Оболонь-Бровар после этого тура на расстояние в 4 очка приблизились к Волыни, которая занимает 3 место в турнирной таблице Первой лиги. Ингулец находится на 7 месте, а Горняк-Спорт – на 12.

Первая лига, 17 тур

Ингулец – Колос – 0:1

Гол: Лысенко, 12

Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Безуглый, 45+1