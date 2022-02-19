"Как президент футбольного клуба Десна я считаю, что у нас нет морального права запрещать играть футболисту, тем более Владу, который внес весомый вклад в развитие нашей команды. Но есть юридическая плоскость этого вопроса и здесь уже зона ответственности Александрии.

Дело Калитвинцева: Десна не собирается ставить точку в скандальном переходе

Наш следующий этап – это доказать, что Калитвинцев – игрок Десны, и у нас с ним подписан действующий контракт. Для этого мы собрали все необходимые документы и направили в Палату разрешения споров. После того, как мы получим вердикт по этому вопросу, мы будем обращаться в КДК или в Лозанну, и клуб, подписавший с ним контракт, должен выплатить компенсацию.

У нас нет задачи искалечить судьбу человеку. Калитвинцев – хороший игрок с перспективами, но, возможно, он не захочет больше играть за Десну. В таком случае мы будем отстаивать права клуба в споре с Александрией до последнего", – поделился Левин в интервью Суспільне.

Напомним, ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева, требуя компенсации за трансфер футболиста, у которого был действующий контракт с черниговцами. Сам же игрок отмечал, что покинул клуб из-за 5-месячной задержки зарплаты. Палата по разрешению споров УАФ приступит к рассмотрению дела Калитвинцева 2 марта – черниговский клуб планирует обжаловать переход Владислава в Александрию.

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