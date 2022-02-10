Черниговский клуб решил бороться до последнего в вопросе резонансного "бегства" своего футболиста.

Десна официально обратилась в комитет УАФ по статусу и трансферам футболистов с просьбой предоставить протокол заседания, согласно которому Владиславу Калитвинцеву было разрешено перейти в Александрию, сообщает Meta Ratings.

Александрия получила решение по скандальному "делу Калитвинцева"

Черниговцы планируют внимательно изучить документ, чтобы определиться с тем, будут ли они подавать апелляцию.

Напомним, ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева, требуя компенсацию за трансфер футболиста, у которого был действующий контракт с черниговцами. Сам же игрок отмечал, что покинул клуб из-за 5-месячной задержки зарплаты.

К слову, контракт Владислава с Александрией заключен до 31 мая 2024 года.

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