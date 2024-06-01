Как стало известно "Футбол 24", Юрий Максимов продолжит руководить СК Днепр-1. После победы над Черноморцем команда собралась на домашней базе. С тренером активировали опцию продления соглашения еще на сезон.

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Задолженность по зарплате перед игроками погасят за счет продажи лидеров. Руководство СК Днепр-1 решило, что рассмотрит все предложения из других клубов по своим футболистам. Сезон 2024/25 днепряне проведут опираясь на молодежь и тех, кто останется из первой команды.

Напомним, что по итогам кампании 2023/24 СК Днепр-1 финишировал на четвертом месте, набрав 52 балла. Команда Юрия Максимова сыграет в квалификации Лиги конференций.

Стоит заметить, что наставник СК Днепр-1 критиковал руководство клуба из-за кадровых проблем.

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