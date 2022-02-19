"Як президент футбольного клубу Десна я вважаю, що ми не маємо морального права забороняти грати футболісту, тим більше Владу, який дав вагомий внесок в розвиток нашої команди. Але є юридична площина цього питання, і тут вже зона відповідальності Олександрії.

Справа Калітвінцева: Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході

Наш наступний етап – це довести, що Калітвінцев – гравець Десни, і в нас із ним підписаний чинний контракт. Для цього ми зібрали всі необхідні документи та направили до Палати вирішення спорів. Після того, як ми отримаємо їхній вердикт з цього питання, ми будемо звертатись до КДК або в Лозанну, і клуб, який підписав з ним контракт, має виплатити компенсацію.

В нас немає завдання скалічити долю людині. Калітвінцев – гарний гравець з перспективами, але, можливо, він не захоче більше грати за Десну. В такому випадку ми будемо відстоювати права клубу в спорі з Олександрією до останнього", – поділився Левін в інтерв'ю Суспільне.

Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати. Палата по вирішенню спорів УАФ розпочне розгляд справи Калітвінцева 2 березня – чернігівський клуб планує оскаржити перехід Владислава до Олександрії.

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