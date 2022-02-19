Шахтер и Рига не обнаружили сильнейшего (0:0) в товарищеском поединке на зимнем собрании. Счет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Контрольный матч

Шахтер – Рига – 0:0

Состав Шахтера: Трубин (Пятов, 30) – Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педриньо, Нерес – Погорелый (Додо, 30)

Роберто Де Дзерби на последний спарринг зимних сборов выпустил невероятно молодой состав, в котором преобладали воспитанники Шахтера, но самым старшим был зимний новичок Давид Нерес. Против "горняков" в стартовой одиннадцатке Риги вышли сразу три наших земляка: Юрченко, Филиппов и Вакулко.

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Обе команды со старта были заряжены и играли без центра поля. Первый момент создал Соломон, один из самых опытных в составе. Израильтянин после паса Педриньо сместился в центр и пробил – оборона успела подставить ногу. Булеза через несколько минут обрезался в центре поля, в результате чего Лукили выбегал один на один с Трубиным. Анатолий выиграл дуэль с вингером соперника.

После 15-й минуты Рига перехватила контроль и пыталась играть широко, забрасывая в штрафную. Капитан Бондарь прекрасно выполнял свои защитные функции. Молодым "горнякам" не удалось создать ни один острый момент. Они, когда были с мячом, пытались держать его в центре и использовали фланги для продвижения вперед, но безрезультатно. После 30 минут рефери дал свисток на перерыв – о таком формате договорились коллективы.

В первом сокращенном тайме достаточно активны были Александр Филиппов и Владлен Юрченко. Форвард открывался на острие и сражался за каждый мяч, а хавбек выполнял штрафные и пытался прессинговать. Вакулко был почти незаметен.

После перерыва Де Дзерби провел всего две замены, хотя ожидалось больше. Трубина в воротах заменил Пятов, а Додо вышел вместо Погорелого. Бразилец действовал на позиции вингера, а Педриньо поднялся в центр нападения. Шахтер выглядел более быстрым и агрессивным, но пропускал атаки на свои ворота. В частности, дважды отличиться имел Камеш – спасали Пятов и сбитый прицел.

Обоюдные мини-нашествия на ворота завершались своевременной и уверенной игрой обороны с вратарями. Забросы Нереса и Конопли в конце были безуспешными, а эффектный проход Соломона остановили перед штрафным. Также Манор подал со штрафного, а Бондарь пробил головой – над воротами. Бондаренко же потерял момент, чтобы вырвать победу. Финальный свисток зафиксировал нули на табло.

Шахтер в не очень хорошем настроении возвращается в Украину, где 26 февраля проведет первый поединок второй части сезона украинской Премьер-лиги. Соперником команды Роберто Де Дзерби на выезде будет Металлист 1925.

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