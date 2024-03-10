"Сегодня я впервые увидел на стадионе, как Максим Хлань играет за Лехию Гданьск. Он просто волшебник! Он лучший игрок первой лиги. Я видел много игроков на стадионе в Бельско: Экстракляса, чемпионат мира U-20. Но игрока с такой техникой здесь, наверное, еще не было. Дриблинг, скорость, маневренность. Уровень Максима уже выше первой лиги и, возможно, даже выше Экстраклясы.

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Нужно еще несколько спокойных шагов вперед, и в Украине будет следующий Ярмоленко. Своей игрой Максим мне напоминает Андрея Ярмоленко. Это игрок, ради которого люди приходят на стадионы. Кроме замечательной техники, Максим обладает скоростью и прекрасным видением поля. Он много видит и своим поведением руководит действиями всей команды.

Кроме того, что он замечательный игрок, он также очень позитивный и открытый человек. Он нравится болельщикам клуба и журналистам. Для них он – звезда, сокровище. Макс уже общается и шутит со всеми на польском, что тоже стоит отметить. Он звездный материал, это точно. Я только надеюсь, что его отберут в олимпийскую сборную, было бы позором и глупостью, если бы игрок такого качества не поехал в Париж", – написал Шленка в своем телеграм-канале.

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