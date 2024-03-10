"Сьогодні я вперше побачив на стадіоні, як Максим Хлань грає за Лехію Гданськ. Він просто чарівник! Він найкращий гравець першої ліги. Я бачив багато гравців на стадіоні в Бельсько: Екстракляса, чемпіонат світу U-20. Але гравця з такою технікою тут, напевно, ще не було. Дриблінг, швидкість, маневровість. Рівень Максима вже вищий за першу ліги і, можливо, навіть вищий за Екстракласу.

Український легіонер знову розриває у Європі – відео ефектного гола та асисту в третьому матчі поспіль

Потрібно ще кілька спокійних кроків вперед, і в Україні буде наступний Ярмоленко. Своєю грою Максим мені нагадує Андрія Ярмоленка. Це гравець, заради якого люди приходять на стадіони. Окрім чудової техніки, Максим володіє швидкістю та чудовим баченням поля. Він багато бачить і своєю поведінкою керує діями всієї команди.

Крім того, що він чудовий гравець, він також дуже позитивна та відкрита людина. Він подобається вболівальникам клубу та журналістам. Для них він – зірка, скарб. Макс уже спілкується і жартує з усіма польською, що теж варто відзначити. Він зірковий матеріал, це точно. Я тільки сподіваюся, що його відберуть до олімпійської збірної, було б ганьбою і дурістю, якби гравець такої якості не поїхав до Парижа", – написав Шльонка у своєму телеграм-каналі.

"В Україні тебе нікуди не відпустять, поки 100 млн коштувати не будеш": українська сенсація – про "рабство" у Зорі