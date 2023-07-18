Шахтер определился с последним соперником на сборах – "горняки" попытаются взять реванш у представителей Эредивизи
Третья и четвертая команды чемпионата Нидерландов оказались не под силу "горнякам". Получить сатисфакцию дончане попытаются в матче с Утрехтом.
Последним соперником Шахтера на сборах в Нидерландах станет Утрехт, сообщает официальный сайт "горняков".
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Поединок состоится в субботу, 22 июля, и стартует в 15:00 по киевскому времени. Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама. Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.
К слову, Утрехт по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице чемпионата Нидерландов седьмую строчку.
Напомним, ранее Шахтер разошелся миром с АЗ (3:3) и был разгромлен сначала греческим АЕКом (0:5), а впоследствии Аяксом (0:3).
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