Пражский клуб отчитался о результатах благотворительных сборов для нашей страны.

Заховайло способствует трудоустройству украинских игроков в Европе

"Болельщики Славии и игроки первой команды перед сегодняшней игрой собрали 600 тысяч чешских крон (около 770 тысяч гривен), чтобы поддержать Украину. Большое спасибо всем, кто сделал свой вклад!" – говорится в публикации чешского клуба.

Напомним, за Славию выступают два украинских легионера – Тарас Качараба и Максим Таловеров.

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