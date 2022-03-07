Славия собрала немалую сумму помощи для Украины
7 марта 00:06 - Читати українською
Славия вместе со своими фанатами окажет немалую поддержку украинцам.
Пражский клуб отчитался о результатах благотворительных сборов для нашей страны.
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"Болельщики Славии и игроки первой команды перед сегодняшней игрой собрали 600 тысяч чешских крон (около 770 тысяч гривен), чтобы поддержать Украину. Большое спасибо всем, кто сделал свой вклад!" – говорится в публикации чешского клуба.
Напомним, за Славию выступают два украинских легионера – Тарас Качараба и Максим Таловеров.
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