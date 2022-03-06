"Для украинских футболистов, кто имеет статус профессионала или играл в академиях. Возраст от 16 лет и выше!

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При участии топ-клубов Чехии проводим сбор в Праге. Проживание и питание бесплатно, обеспечен тренировочный процесс. Решаем вопросы документов и статуса. Всем, кто оказался беженцем, готовы помочь. Задача – поддержать игроков и их семьи", – написал Заховайло в Facebook.

Напомним, украинский футбол замер из-за коварного вторжения России. Легионеры и отечественные игроки остались без работы, ожидая развития ситуации.

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