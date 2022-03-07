Празький клуб відзвітував про результати благодійних зборів для нашої країни.

Заховайло сприяє працевлаштуванню українських гравців у Європі

"Вболівальники Славії та гравці першої команди перед сьогоднішньою грою зібрали 600 тисяч чеських крон (близько 770 тисяч гривень), щоб підтримати Україну. Велике спасибі всім, хто зробив свій внесок!" – йдеться в публікації чеського клубу.

Нагадаємо, за Славію виступають два українські легіонери – Тарас Качараба та Максим Таловєров.

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