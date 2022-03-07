Славія зібрала чималу суму допомоги для України
7 березня 00:06 - Читать на русском
Славія разом зі своїми фанатами надасть чималу підтримку українцям.
Празький клуб відзвітував про результати благодійних зборів для нашої країни.
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"Вболівальники Славії та гравці першої команди перед сьогоднішньою грою зібрали 600 тисяч чеських крон (близько 770 тисяч гривень), щоб підтримати Україну. Велике спасибі всім, хто зробив свій внесок!" – йдеться в публікації чеського клубу.
Нагадаємо, за Славію виступають два українські легіонери – Тарас Качараба та Максим Таловєров.
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