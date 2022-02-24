Чешская Славия стала еще одним клубом, выразившим поддержку Украине – в составе клуба выступают украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров.

"Есть вещи, которые далеко вне футбола. Тарас Качараба и Максим Таловеров получают максимальную поддержку от Славии.

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Клуб предложил им и их семьям всю необходимую помощь при необходимости. Мы выражаем поддержку Украине и желаем крепости всем украинцам", – написала пресс-служба Славии в своем твиттере.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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