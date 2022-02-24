Чеська Славія стала ще одним клубом, який висловив підтримку Україні – у складі клубу виступають українці Тарас Качараба та Максим Таловєров.

"Є речі, які далеко поза футболом. Тарас Качараба та Максим Таловєров мають максимальну підтримку від Славії.

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Клуб запропонував їм та їхнім сім’ям всю можливу допомогу за потреби. Ми висловлюємо підтримку Україні та бажаємо міцності всім українцям", – написала прес-служба Славії у своєму твіттері.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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