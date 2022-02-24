Легионер польского клуба записал патриотическое видеообращение.

"Тварь, умри уже наконец": Рыбалка обратился к Путину после начала военной агрессии в отношении Украины

"Моя семья и я из Украины. Мы любим и ценим нашу страну и верим в то, что будет мир. Сейчас для нас главное – вера и единение. Украина, держись! Спасибо всем полякам, которые поддерживают нас в это тяжелое время", – сказал Харатин.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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