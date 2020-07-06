Скрипник: В матче против Александрии не дотерпели – потеряны очки в борьбе за второе место

Главный тренер Зари Виктор Скрипник подытожил выступление своей команды в матче 29 тура УПЛ против Александрии (2:2).

"Проигрывая по ходу первого тайма, мы смогли отыграться и выйти вперед. Это позитив. Но не дотерпели, сыграли 2:2.

Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2

Это расстроило. В борьбе за второе место потеряли очки. Хотя все знают, насколько трудно нам даются матчи с Александрией. Боевая игра. Обе команды играли на победу. Эта ничья настроения не прибавила. Хотелось бы выиграть. Если ты ведешь 2:1 во втором тайме, но завершаешь игру вничью... Конечно мы потеряли", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, ничья не позволила луганчанам выйти на чистое второе место - их на один пункт опережают Десна и Динамо.

Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо