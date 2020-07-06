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Скрипник: В матче против Александрии не дотерпели – потеряны очки в борьбе за второе место

10:52 - Читати українською
Скрипник: В матче против Александрии не дотерпели – потеряны очки в борьбе за второе место
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник подытожил выступление своей команды в матче 29 тура УПЛ против Александрии (2:2).

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Проигрывая по ходу первого тайма, мы смогли отыграться и выйти вперед. Это позитив. Но не дотерпели, сыграли 2:2.

Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2

Это расстроило. В борьбе за второе место потеряли очки. Хотя все знают, насколько трудно нам даются матчи с Александрией. Боевая игра. Обе команды играли на победу. Эта ничья настроения не прибавила. Хотелось бы выиграть. Если ты ведешь 2:1 во втором тайме, но завершаешь игру вничью... Конечно мы потеряли", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, ничья не позволила луганчанам выйти на чистое второе место - их на один пункт опережают Десна и Динамо.

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Заря - Александрия Заря Заря Виктор Виктор Скрипник
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