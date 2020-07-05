Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо

В рамках 29-го тура УПЛ Александрия отобрала очки у Зари на выезде, не дав луганчанам подняться на вторую строчку (2:2).

Заря в случае победы над Александрией обошла бы не только Динамо, но и Десну, вернув себе второе место в турнирной таблице и сдвинув киевлян на четвертое. Впрочем, в течение текущего сезона УПЛ луганчане проиграли три матча из трёх, поэтому интрига была серьёзной – "желто-чёрные" даже в плохой форме являются наиболее неудобным соперником для "мужиков". Несмотря на такую ​​важность поединка, Виктор Скрипник поставил на ворота 20-летнего голкипера Мацапуру.

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Заря активно начала первый тайм, заработала несколько стандартов и провела несколько неплохих атак, но острого завершения во всех этих эпизодах не было. До 10-х минут Александрия явно выровняла ход встречи, а на 17-й открыла счёт после прорыва Безбородько правым флангом в штрафную – Денис оттёр Чеберко, вытянул на себя Мацапуру и выкатил пас на Лучкевича. Валерий, который и начал эту атаку, завершил её ударом в пустые ворота, хотя сначала гол не засчитали из-за офсайда. Только просмотр видеоповтора доказал чистоту гола – 0:1!

Заря огрызнулась слабым ударом Громова в руки Панькиву, а на 25-й минуте едва не пропустила второй – это Третьяков получил разрезной пас и вышел один на один с Мацапурой, однако голкипер вовремя вышел из ворот и выбил мяч из-под его ног! Ещё через пять минут Безбородько ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол с рикошетом. Мимо рамки ворот. После этого александрийцы перестали обострять, но мяч они держали лучше и двигали быстрее, регулярно контратакуя. У Зари до 40-х минут вообще ничего не удавалось.

Впрочем, в конце первого тайма луганчане забегали. Так, на 42-й минуте Хомченовский пробивал из пределов штрафной в защитника, но быстро вернул мяч, отбросив его на Тимчика. Александр подал на Кабаева, однако мяч просто отскочил от него – Панькив поймал. Грицук ответил выстрелом с дальней дистанции в правый угол, но Мацапура словил мяч. И ровно через минуту Заря отыгралась: Хомченовский принял "круглого" в метрах 23-х от ворот, после чего красиво закрутил его в дальний нижний угол – Панькив тянулся, но не достал. 1:1!

Второй тайм Заря начала с осады ворот Александрии. Так, на 48-й минуте Юрченко качнул в штрафной Бабогло и пробил, но всё равно задел Владислава. В следующей атаке Кабаев простреливал с правого фланга – мяч рикошетом от Мирошниченко пролетел мимо дальней штанги! В следующей же атаке Тимчик с острого угла попал во внешнюю сторону сетки, а на 52-й минуте Кабаев заработал пенальти – правда, на повторах не слишком заметно, был ли там фол. Так или иначе, Юрченко с "точки" вывел Зарю вперед. 2:1.

Луганчане сразу же могли и закрыть матч, однако выстрел Кабаева из-за пределов штрафной пролетел над правой девяткой. Александрийцы огрызнулись ударом Банады головой с подачи Грицука, но это было слишком неточно. В целом, игра гостей явно разладилась. Не помогала даже травма Вернидуба, которого сменил менее стабильный Абу Ханна. На 68-й минуте "мужики" запороли ещё один момент – это Юрченко нанёс удар мимо дальней штанги с прострела Хомченовского. Казалось, что сейчас Заря задушит Александрию.

Впрочем, на 71-й минуте подопечные Владимира Шарана переломили ход встречи. Грицук ворвался на левый край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Мацапура парировал перед собой и сразу накрыл мяч, однако Екатерина Монзуль заметила контакт Абу Ханны с Шасталом, который якобы имел теоретический шанс сыграть на добивании (что сомнительно). Убив пять минут на просмотр повторов, Монзуль назначила пенальти – Абу Ханна тянул Шастала за футболку. Третьяков ударом с "точки" сравнял счёт.

Виктор Скрипник бросил в бой Леднева и Перовича, однако Александрия уже не отпускала контроль над игрой, грамотно сбивая темп и вылетая в контратаки. На 83-й минуте Третьяков мог похоронить Зарю, перехитрив Мацапуру и выстрелив в открытый голкипером ближний угол – штанга спасла луганчан! Также из пределов штрафной после передачи с правого фланга на 87-й пробивал Банада – выше ворот. Мирошниченко нанёс удар из-за пределов штрафной на 90-й – неточно. "Мужики" за всё это время ничего интересного не создали, и даже семь компенсированных минут не помогли им спасти победу.

Таким образом, Заря упустила возможность обойти конкурентов в борьбе за серебро. Луганчане остались на четвёртой позиции, имея 54 очка в активе; Динамо опережает их на один зач'тный балл, а Десна – на два. Александрия, набрав 44 пункта, держится пятой.

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