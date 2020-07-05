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Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2

5 июля 22:27 - Читати українською
Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2
Заря – Александрия – 2:2 – видеообзор матча

Заря расписала ничью с Александрией в матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Александрия на "Футбол 24".

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

Александрия вышла вперед благодаря удачным действиям Безбородько и Лучкевича, но Заря успела отыграться до перерыва. Дмитрий Хомченовский крученым ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол.

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Во втором тайме было забито столько же мячей, правда, оба с пенальти. Екатерине Монзуль пришлось смотреть видеоповтор, чтобы заметить легкое прикосновение Вантуха к ноге Кабаева. Потом VAR поспособствовал и Александрии – команда Шарана получила свою "отметку" за игру рукой Абу Ханны.

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Видеоновости Заря Заря Заря - Александрия Александрия Александрия
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