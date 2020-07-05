Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2

Заря расписала ничью с Александрией в матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Александрия на "Футбол 24".

Александрия вышла вперед благодаря удачным действиям Безбородько и Лучкевича, но Заря успела отыграться до перерыва. Дмитрий Хомченовский крученым ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол.

Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо

Во втором тайме было забито столько же мячей, правда, оба с пенальти. Екатерине Монзуль пришлось смотреть видеоповтор, чтобы заметить легкое прикосновение Вантуха к ноге Кабаева. Потом VAR поспособствовал и Александрии – команда Шарана получила свою "отметку" за игру рукой Абу Ханны.